Da ora in poi, le attività della movida che vogliono rimanere aperte oltre l’una devono adottare misure di vigilanza privata, a proprie spese. Chi sceglie di non affidarsi a questo servizio deve chiudere entro l’una, mentre coloro che optano per la vigilanza potranno prolungare l’orario di apertura fino alle tre. Sono stati istituiti steward per monitorare le aperture notturne, e le regole si applicano a tutte le attività che desiderano restare aperte dopo l’orario limite.

Movida, chiusura entro l’una per chi non decide di avvalersi di un “servizio di vigilanza” privata, da pagare di tasca propria, e proroga fino alle tre di notte invece per quei locali che decidono di ricorrere agli steward, già sperimentati da qualcuno lo scorso anno. Oggi la chiusura è fissata alle 2 da domenica a giovedì e alle 3 il venerdì, il sabato e i prefestivi. È questa l’ipotesi più importante per l’estate 2026 attorno a cui sta lavorando in queste settimane l’amministrazione comunale di Lecce con i gestori dei locali, alle prese con il nuovo regolamento per la movida. L’obiettivo - soprattutto dopo gli ultimi fatti di cronaca, a... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Movida, le regole: steward per aperture fino alle 3. Senza vigilanza si chiude all?una

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