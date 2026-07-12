Raccolta differenziata Più controlli e informazione

Durante l’estate, il Comune e Sea Ambiente intensificano i controlli sulla raccolta differenziata, coinvolgendo sia residenti che turisti. Sono stati installati più punti di controllo e sono state avviate campagne informative per sensibilizzare sulla corretta separazione dei rifiuti. Le verifiche riguardano le aree urbane e le spiagge, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme anche durante la stagione turistica.

La raccolta differenziata non va in vacanza. È questo il messaggio che il Comune e Sea Ambiente rivolgono ai cittadini e alle migliaia di turisti che durante l’estate frequentano la città e le sue spiagge. Un impegno che unisce informazione, educazione ambientale e maggiore attenzione al corretto conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata e contribuire alla tutela dell’ambiente e al decoro della città. Poster informativi, destinati a tutti gli stabilimenti balneari, dépliant e adesivi per identificare con chiarezza i contenitori dedicati alla raccolta di carta, plastica e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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A Minturno proseguono i controlli sulla raccolta differenziata e sul corretto conferimento dei

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