Il 23 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico si sono esibiti insieme un cantante e un tenore, davanti a più di 10.000 persone. La serata è stata descritta come un evento memorabile dai partecipanti. La location, tradizionalmente utilizzata durante l’estate, ha ospitato questa performance speciale, che ha lasciato un ricordo duraturo tra il pubblico presente.

A Lajatico succede ogni estate. Ma alcune sere restano impresse più delle altre. Il Teatro del Silenzio, il 23 luglio si è acceso di un’altra luce davanti ad oltre 10mila spettatori. Sul palco, accanto ad Andrea Bocelli, è salita Arisa per duettare sulle note di ‘Con te”. E tra le due voci è nata una di quelle alchimie che il pubblico non dimentica. Lo ha raccontato lei stessa, poche ore dopo l’evento che ha celebrato i 30 anni di ‘Romanza’, con un post che in poco tempo ha raccolto migliaia di interazioni. Nessun annuncio, nessun gossip. Solo emozione nuda. “Un onore che porterò nel cuore”. E poi la frase che vale tutto: “Esistono istanti che non si raccontano. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Arisa duetta con Bocelli al Teatro del Silenzio: “Una sera da ricordare per sempre”

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Arisa e Andrea Bocelli - Con te partirò

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