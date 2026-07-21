Torna il Teatro del Silenzio la famiglia Bocelli celebra il trentennale di ‘Romanza’
Il Teatro del Silenzio di Lajatico ha ospitato un evento per celebrare il trentennale dell’album ‘Romanza’ della famiglia Bocelli. L’anfiteatro naturale, creato nel 2006, è stato teatro di un concerto che ha visto la partecipazione di vari artisti. La serata ha rappresentato un momento di ricordo e celebrazione, con esibizioni e interventi dedicati al successo del disco. La famiglia Bocelli ha presentato anche alcune esibizioni dal vivo durante la manifestazione.
Lajatico (Pisa), 21 luglio 2026 – Il Teatro del Silenzio di Lajatico, l’anfiteatro naturale ideato da Andrea Bocelli nel 2006, nel cuore della Toscana è pronto a inaugurare la sua ventunesima edizione, ormai divenuta un appuntamento di riferimento nel panorama musicale internazionale, con una platea da ottomila posti che al termine degli spettacoli, viene rimossa per restituire il paesaggio alla sua integrità. L’edizione 2026 andrà in scena da questa sera fino a sabato con un programma che intreccia due generazioni della famiglia Bocelli e celebra i trent’anni di Romanza. L’inaugurazione con Matteo Bocelli. Grande inaugurazione questa sera con apertura dei cancelli alle 18 e inizio concerto alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Teatro del Silenzio, omaggio al maestro Andrea Bocelli.
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