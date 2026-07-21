Torna il Teatro del Silenzio la famiglia Bocelli celebra il trentennale di ‘Romanza’

Notizia in breve

Il Teatro del Silenzio di Lajatico ha ospitato un evento per celebrare il trentennale dell’album ‘Romanza’ della famiglia Bocelli. L’anfiteatro naturale, creato nel 2006, è stato teatro di un concerto che ha visto la partecipazione di vari artisti. La serata ha rappresentato un momento di ricordo e celebrazione, con esibizioni e interventi dedicati al successo del disco. La famiglia Bocelli ha presentato anche alcune esibizioni dal vivo durante la manifestazione.