Al teatro del Silenzio, il concerto di ’Romanza’ ha registrato il sold out con un pubblico numeroso. Tra gli artisti presenti anche Arisa. La performance ha celebrato i trent’anni di carriera dell’artista, che si è esibito sul palco circondato dalle colline della sua terra.

Lajatico, 23 luglio 2026 – È tornato tra le colline della sua terra per celebrare i successi che lo hanno reso l’uomo che è oggi. Andrea Bocelli viene accolto dall’abbraccio del suo pubblico internazionale. Un bagno di folla vero e proprio che fin dal tardo pomeriggio ha raggiunto l’anfiteatro di Lajatico per festeggiare insieme a lui i trent’anni di ’Romanza’. Partendo proprio da questa terra, il tenore ha costruito una carriera capace di conquistare i più importanti palcoscenici internazionali. La serata si è aperta con il suono delle campane che hanno accompagnato l’ingresso dei musicisti sul palco e il direttore d’orchestra, accolto da un caloroso applauso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al teatro del Silenzio il pienone per ’Romanza’. Trent’anni e non sentirli, sul palco anche Arisa

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