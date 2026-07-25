Due donne provenienti dalla provincia di Foggia sono state denunciate dai Carabinieri di Ariano Irpino per aver compiuto furti in tre supermercati. La merce, del valore di circa 300 euro, è stata recuperata durante le operazioni. Le due persone sono state portate in caserma e successivamente deferite alla Procura di Benevento.

Recuperata dai Carabinieri merce per circa 300 euro. Le presunte responsabili, originarie della provincia di Foggia, sono state deferite alla Procura di Benevento. ARIANO IRPINO – Avrebbero sottratto generi alimentari da tre diversi supermercati della città, tentando poi di allontanarsi a piedi dopo essere state scoperte dai dipendenti. Due donne sono state denunciate dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino con l’ipotesi di reato di furto continuato in concorso. L’episodio si è verificato nel pomeriggio. Secondo quanto riferito in una nota dal Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, le due persone coinvolte, entrambe residenti nella provincia di Foggia, sarebbero entrate in più attività commerciali asportando diversi prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Ariano Irpino, furti in tre supermercati: denunciate due donne

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