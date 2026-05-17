A Teramo, cinque donne sono state denunciate dopo che le immagini delle telecamere di sicurezza hanno evidenziato dei furti all’interno di supermercati. Le telecamere hanno ripreso i movimenti del gruppo, consentendo alle autorità di identificarle e procedere con le denunce. Al momento, non sono state rese note le generalità delle donne coinvolte né dettagli sulle altre persone coinvolte nella seconda denuncia. Le indagini proseguono per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

? Domande chiave Come hanno fatto le telecamere a smascherare il gruppo?. Chi sono le altre persone coinvolte nella seconda denuncia?. Dove è stata ritrovata la merce sottratta durante i furti?. Come sono stati individuati i complici residenti in provincia?.? In Breve Merce da 200 euro recuperata nelle abitazioni delle cinque donne straniere a Teramo.. Coppia residente in provincia denunciata per furto da 50 euro al supermercato Oasi.. Sinergia tra telecamere e addetti alla sicurezza ha permesso il recupero totale dei beni.. Indagini in corso presso la Procura per definire le responsabilità dei soggetti denunciati.. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno denunciato cinque donne straniere residenti in città per un furto avvenuto presso il supermercato Oasi di via dell’Aeroporto e nel negozio Globo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teramo, furti nei supermercati: 5 donne denunciate dopo le telecamere

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