L'Italia sta vivendo una breve pausa dal caldo intenso delle ultime settimane, con alcune notti senza afa e aria più fresca. Tuttavia, le previsioni indicano che questa tregua potrebbe durare poco. La quarta ondata di caldo estremo è prevista nei prossimi giorni, con temperature elevate che torneranno a interessare diverse regioni del paese. La durata di questa fase più fresca non è ancora certa e dipenderà dalle condizioni meteorologiche in evoluzione.

Un paio di notti senza afa, aria fresca che permette di respirare. L'Italia sta vivendo una tregua dal grande caldo che l'ha avvolta nelle ultime settimane. Ma non durerà molto. La quarta ondata di calore è già alle porte e porterà nuove temperature record. Temporali in arrivo Ben visibile dalle immagini satellitare una piccola area di bassa pressione che dal comparto iberico si sta progressivamente spostando sulle Baleari. Di per se questo vortice non sortirebbe grandi effetti sull’Italia come d’altra parte ha fatto sulla Spagna. Ma c’è una complicazione che lo renderà particolarmente incisivo. Il minimo trascina con se aria molto calda e umida di matrice nord africana che andrà a confluire con una massa d’aria più fredda spinta verso la Francia dall’approfondimento di una saccatura sul Mare del Nord. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Aria fresca sull'Italia, quanto dura e quando arriva la quarta ondata di caldo estremo: le previsioni

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