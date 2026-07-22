Caldo estremo arriva la quarta ondata | tornano 37°C al Nord con l' anticiclone africano Ecco le previsioni

Da ilmessaggero.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ondata di caldo estremo interessa il Nord, con temperature che raggiungono i 37°C, causate dall'anticiclone africano. Le previsioni indicano temporali e un lieve calo delle temperature, ma questa condizione sarà di breve durata. La prossima settimana, infatti, le temperature torneranno ad aumentare, riportando condizioni di caldo intenso nella regione.

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I temporali e il lieve abbassamento delle temperature sono una tregua dal caldo che durerà poco. Già a partire dalla prossima settimana tornerà a farci visita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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