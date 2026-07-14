Meteo quanto dura la terza ondata di caldo africano e quando arriva il picco | le previsioni di Giuliacci

Fino a sabato 18 luglio, l’Italia sarà interessata da una forte ondata di caldo africano, con temperature che potrebbero arrivare fino a 40 gradi. La terza ondata di caldo si protrae per circa una settimana. Il picco si prevede tra mercoledì e giovedì, secondo le previsioni. Dopo questa data, le temperature dovrebbero iniziare a diminuire.

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it: "Fino a sabato 18 luglio l'Italia sarà nella morsa del caldo africano, con le temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi centigradi. L'apice tra il 14 e il 15 luglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Imminente intensa e duratura ondata di caldo Africano

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