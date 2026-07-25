Argentina-Spagna una finale già decisa? Le teorie del complotto infiammano il web

A pochi giorni dalla finale dei Mondiali 2026, conclusa con la vittoria della Spagna contro l’Argentina dopo i tempi supplementari grazie a un gol di Ferran Torres, sui social si sono diffusi numerosi messaggi che ipotizzano una possibile manipolazione dell’esito della partita. Le teorie del complotto si sono moltiplicate online, alimentando discussioni tra gli utenti. Non ci sono prove ufficiali a supporto di queste affermazioni.

A pochi giorni dalla finale dei Mondiali 2026, vinta dalla Spagna contro l’ Argentina dopo i tempi supplementari grazie alla rete di Ferran Torres, sui social network hanno iniziato a diffondersi numerose teorie del complotto. Secondo alcuni utenti, la partita non sarebbe stata decisa soltanto dal campo. A rafforzare questa ipotesi è stato un breve video registrato nel tunnel che porta al terreno di gioco. Le immagini sono state riprese poco prima dell’inizio della gara. Il video di Messi e compagni. Nel filmato si vedono i giocatori argentini mentre attendono di entrare in campo. Alcuni di loro appaiono particolarmente tesi. Tra questi vengono messe in luce le espressioni di Enzo Fernandez e Lisandro Martinez, che appaiono quasi sconvolti. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spagna- Argentina | La FINALE Più Scandalosa della Storia del Calcio

Notizie e thread social correlati

“Hantavirus è colpa dei vaccini”: tornano le teorie del complotto. Scoppia il caos nel webNegli ultimi giorni sui social si sono diffuse teorie che attribuiscono la responsabilità dei casi di Hantavirus ai vaccini, alimentando un dibattito...

“Hantavirus è colpa dei vaccini”: sul web tornano le teorie del complotto (e sono uguali al Covid)Sul web si diffondono nuove teorie del complotto riguardo all'hantavirus, riproponendo argomentazioni simili a quelle emerse durante la pandemia di...

Temi più discussi: Spagna - Argentina (1-0) Mondiali 2026; La finale dei Mondiali sarà tra due squadre molto diverse; Rissa finale in Spagna-Argentina: cos'è successo dopo la partita; Spagna-Argentina 1-0 ai supplementari: la Roja conquista il Mondiale.

Una #Maserati a #NewYork con #DelPiero alla guida: nel giorno della finale #Spagna- #Argentina il video con l’AI rilancia la casa del Tridente e l’ #Italia - #worldcupfifa x.com

Post-partita: Spagna 1-0 Argentina | Coppa del Mondo | Finale reddit

Finale Mondiali, in Argentina esplode la protesta: chiesta la ripetizione della sfida con la SpagnaI tifosi dell'Albiceleste non ci stanno e firmano una petizione per rigiocare la gara contro la Roja: cosa succede e la regola della FIFA ... tuttosport.com

La Spagna è campione del mondo, Ferran Torres stende l’Argentina in una finale dominataVincic concede 5 minuti di recupero. La Spagna resiste e difende l’1-0 che vale il secondo trionfo in Coppa del Mondo. Ferran Torres come Iniesta in Sudafrica nel 2010 nell’1-0 all’Olanda in finale. calciomercato.it