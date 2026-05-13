Negli ultimi giorni sui social si sono diffuse teorie che attribuiscono la responsabilità dei casi di Hantavirus ai vaccini, alimentando un dibattito acceso e senza basi scientifiche solide. Queste affermazioni, prive di conferme ufficiali, hanno generato confusione tra il pubblico e contribuito a un clima di sfiducia nei confronti delle autorità sanitarie. La diffusione di queste idee si è verificata rapidamente, coinvolgendo molte persone su piattaforme di condivisione online.

Esistono correnti di pensiero che viaggiano più veloci delle rotte marittime, capaci di trasformare un evento isolato in una parabola globale di sospetto e sfiducia. Quando l’imprevisto colpisce in spazi confinati e suggestivi, la narrazione collettiva tende a riempire i vuoti di informazione con frammenti di verità distorte, creando un mosaico di interpretazioni che sfida apertamente la logica dei fatti. In questo scenario, le piattaforme digitali diventano laboratori di una realtà parallela, dove ogni coincidenza viene eletta a prova inconfutabile e ogni silenzio istituzionale viene interpretato come il segnale di un segreto...🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Hantavirus è colpa dei vaccini”: tornano le teorie del complotto. Scoppia il caos nel web

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