Hantavirus è colpa dei vaccini | sul web tornano le teorie del complotto e sono uguali al Covid

Sul web si diffondono nuove teorie del complotto riguardo all'hantavirus, riproponendo argomentazioni simili a quelle emerse durante la pandemia di Covid-19. Nel frattempo, si susseguono notizie sul focolaio di hantavirus a bordo di una nave, senza conferme o dati ufficiali che sostengano queste ipotesi alternative. Le discussioni online continuano a alimentare dubbi e speculazioni senza basi comprovate.

Mentre continuano a rincorrersi aggiornamenti sul focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave Hondius, sul web sono già spuntate nuove teorie cospirazioniste che ricalcano le dinamiche già viste in tempo di Covid per mettere in discussione tutte le verità mainstream.🔗 Leggi su Fanpage.it

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