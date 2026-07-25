Arezzo il pari lo salva Djamanca Ma stavolta i tifosi vincono con la terza maglia

Da lortica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo e Folgore Caratese si sono incontrate in un’amichevole che si è conclusa con un pareggio di 1-1. La partita si è decisa nella ripresa, quando entrambe le squadre hanno segnato un gol. Un episodio ha visto Djamanca salvare il risultato, mentre i tifosi hanno celebrato la vittoria con la terza maglia. Si tratta di un test pre-stagionale contro una squadra di categoria inferiore, senza altri dettagli sui dettagli tecnici o sui protagonisti.

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Un altro test estivo, un’altra squadra di categoria inferiore e un altro risultato che invita a tenere i piedi ben piantati per terra. L’Arezzo pareggia 1-1 contro la Folgore Caratese, neopromossa in Serie C, in un’amichevole risolta da un botta e risposta nella ripresa. I lombardi passano in vantaggio con Cilivegna, ma la reazione amaranto arriva rapidamente grazie a Djamanca, che firma la rete del definitivo pareggio. Niente drammi, perché siamo ancora nel pieno della preparazione. Ma nemmeno il bisogno di raccontarsi che il risultato non conta mai: curiosamente, quando si vince conta parecchio; quando si pareggia contro una formazione di categoria inferiore diventa improvvisamente un dettaglio amministrativo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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