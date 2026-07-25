Arezzo il pari lo salva Djamanca Ma stavolta i tifosi vincono con la terza maglia
Arezzo e Folgore Caratese si sono incontrate in un’amichevole che si è conclusa con un pareggio di 1-1. La partita si è decisa nella ripresa, quando entrambe le squadre hanno segnato un gol. Un episodio ha visto Djamanca salvare il risultato, mentre i tifosi hanno celebrato la vittoria con la terza maglia. Si tratta di un test pre-stagionale contro una squadra di categoria inferiore, senza altri dettagli sui dettagli tecnici o sui protagonisti.
Un altro test estivo, un’altra squadra di categoria inferiore e un altro risultato che invita a tenere i piedi ben piantati per terra. L’Arezzo pareggia 1-1 contro la Folgore Caratese, neopromossa in Serie C, in un’amichevole risolta da un botta e risposta nella ripresa. I lombardi passano in vantaggio con Cilivegna, ma la reazione amaranto arriva rapidamente grazie a Djamanca, che firma la rete del definitivo pareggio. Niente drammi, perché siamo ancora nel pieno della preparazione. Ma nemmeno il bisogno di raccontarsi che il risultato non conta mai: curiosamente, quando si vince conta parecchio; quando si pareggia contro una formazione di categoria inferiore diventa improvvisamente un dettaglio amministrativo. 🔗 Leggi su Lortica.it
Segui gli aggiornamenti su Arezzo.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Dopo i 4.016 abbonati, l’Arezzo presenta la seconda maglia: stavolta i tifosi non chiamano la scientifica
Classifica Giro d’Italia 2026, terza tappa: Silva difende la maglia rosa, Vingegaard e Pellizzari alla pariNella terza tappa del Giro d’Italia 2026, il portacolori della squadra italiana ha mantenuto la leadership, indossando ancora la maglia rosa.
Temi più discussi: Multe velocità: Arezzo ha incassato 422mila euro nel 2025; Napoli-Arezzo 0-1 | Cerri di testa, Rrahmani a un passo dal pari!; Una scuola in ascolto; Multe per eccesso di velocità, il Comune di Arezzo guadagna 422 mila euro nel 2025.
Credo che la sentenza del Tribunale di Arezzo che ha assolto Giuseppina Martin sia coraggiosa al pari di quanto sia stata difficile e complessa Va considerato lo sforzo dei giudici di andare in profondità provando a comprendere non solo il terribile esito finale facebook
Napoli-Arezzo 0-1 all'intervallo: decide Cerri, Hojlund e Rrahmani sfiorano il pariSi chiude sul punteggio di 0-1 il primo tempo della prima amichevole stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri contro l'Arezzo. Gli azzurri hanno tenuto a lungo il possesso del pallone e creato di ... tuttonapoli.net
Napoli-Arezzo 0-1 | Cerri di testa, Rrahmani a un passo dal pari! | OneFootballDurante il ritiro di Dimaro-Folgarida gli azzurri affronteranno oggi, 22 luglio, l'Arezzo e il 26 luglio la Carrarese. Successivamente, a Castel di Sangro, saranno in programma le sfide contro Osasuna ... onefootball.com
L'impatto di questo singolo pannello è difficile da sottovalutare reddit