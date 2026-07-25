arezzo il pari lo salva djamanca ma stavolta i tifosi vincono con la terza maglia

Notizia in breve

Arezzo e Folgore Caratese si sono incontrate in un’amichevole che si è conclusa con un pareggio di 1-1. La partita si è decisa nella ripresa, quando entrambe le squadre hanno segnato un gol. Un episodio ha visto Djamanca salvare il risultato, mentre i tifosi hanno celebrato la vittoria con la terza maglia. Si tratta di un test pre-stagionale contro una squadra di categoria inferiore, senza altri dettagli sui dettagli tecnici o sui protagonisti.