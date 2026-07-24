Dopo i 4.016 abbonati l’Arezzo presenta la seconda maglia | stavolta i tifosi non chiamano la scientifica

L’Arezzo ha comunicato di aver superato i 4.000 abbonamenti, con il numero esatto che si ferma a 4.016. Contestualmente, la società ha presentato la seconda maglia, che questa volta non è chiamata “scientifica” dai tifosi. La squadra ha inoltre annunciato che la nuova divisa sarà disponibile in vendita a breve. La presentazione avviene dopo aver raggiunto l’obiettivo di abbonamenti stabilito, senza ulteriori dettagli sui numeri aggiornati.

Prima i numeri, poi la stoffa. La S.S. Arezzo ha annunciato di aver raggiunto e superato l’obiettivo dei 4.000 abbonamenti, fermando il contatore, almeno per il momento, a quota 4.016. Un risultato importante per il ritorno in Serie B, con il popolo amaranto che ha risposto presente prima ancora di conoscere fino in fondo come sarà vestita la squadra. Subito dopo la festa degli abbonamenti, la società ha presentato la seconda maglia della stagione 202627. E stavolta, sorpresa delle sorprese, internet non ha preso fuoco. Dopo le polemiche scoppiate per la prima divisa, giudicata da molti tifosi troppo rossa, poco amaranto e priva del tradizionale stemma societario, la casacca bianca sembra aver riportato una certa pace sociale. 🔗 Leggi su Lortica.it

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