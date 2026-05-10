Classifica Giro d’Italia 2026 terza tappa | Silva difende la maglia rosa Vingegaard e Pellizzari alla pari

Nella terza tappa del Giro d’Italia 2026, il portacolori della squadra italiana ha mantenuto la leadership, indossando ancora la maglia rosa. La corsa è proseguita con alcuni dei favoriti ancora in gara, tra cui il danese e il giovane italiano, entrambi in parità nella classifica generale. La gara si è conclusa in Bulgaria e il percorso continuerà in Italia nelle prossime tappe.

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Guillermo Thomas Silva ha difeso la maglia rosa in occasione della terza tappa del Giro d’Italia 2026 e dunque indosserà il simbolo del primato quando l’evento lascerà la Bulgaria per trasferirsi nel Bel Paese. Dopo il successo ottenuto ieri, l’uruguaiano è riuscito a confermarsi al comando della classifica generale, visto che la terza frazione si è risolta con una volata di gruppo vinta dal francese Paul Magnier davanti a Jonathan Milan (partito troppo presto) e all’olandese Dylan Groenewegen. Resta tutto invariato tra gli uomini che puntano a battagliare per la conquista del Trofeo Senza Fine, da alzare al cielo tra tre settimane sul podio...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, terza tappa: Silva difende la maglia rosa, Vingegaard e Pellizzari alla pari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Classifica Giro d’Italia 2026: sorpresa Silva in maglia rosa, Bernal guadagna su Pellizzari e VingegaardLa seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando... Classifica Giro d’Italia 2026, seconda tappa: la maglia rosa va in Uruguay, Pellizzari regala spettacolo con VingegaardLa seconda tappa del Giro d’Italia 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, animandosi dopo una caduta che ha coinvolto una trentina di uomini quando... Argomenti più discussi: Le prime classifiche del Giro d'Italia 2026; Risultati Giro 2026, Tappa di oggi: Ordine d'arrivo 9 maggio, classifica generale e maglie aggiornate · Ciclismo; FantaGiro d’Italia 2026: nuove classifiche e FantaScore, il fantasy game si rinnova; Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Magnier si prende tre maglie su quattro!.