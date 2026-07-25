Arezzo invita i turisti degli agriturismi a visitare il centro storico durante l’estate, offrendo incentivi per lasciare piscina e relax. L’obiettivo è far scoprire ai visitatori le opere di Piero della Francesca e altri monumenti della città. La strategia prevede promozioni e iniziative per favorire le visite diurne, con l’intento di aumentare l’afflusso turistico nel periodo estivo. Nessuna data o dettaglio specifico sulle modalità di incentivazione sono stati comunicati.

Arezzo prova una mossa rivoluzionaria per il turismo estivo: convincere chi dorme in agriturismo ad abbandonare per un paio d’ore piscina, sdraio e tagliere di salumi per andare a vedere la città. Nasce così “Arezzo d’estate – visite in centro fra storia e leggende”, il nuovo progetto frutto dell’accordo tra Agriturist Arezzo e il Centro Guide, pensato per offrire agli ospiti delle strutture agrituristiche visite guidate al centro storico a prezzi accessibili. L’obiettivo è semplice e persino sensato, quindi già abbastanza sospetto: far conoscere le bellezze storiche e artistiche di Arezzo, migliorare l’offerta degli agriturismi e proporre ai visitatori un’esperienza organizzata, invece di lasciarli vagare sotto il sole seguendo una recensione scritta nel 2017 da “Gianlu84”. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo d’estate, il turista esce dall’agriturismo e scopre che oltre alla piscina c’è pure Piero della Francesca

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