Alla Casa di Piero la presentazione del volume Un incontro con Piero della Francesca di Piero Calamandrei

Arezzo ha ospitato oggi la presentazione del volume “Un incontro con Piero della Francesca”, scritto da Piero Calamandrei. L’evento si è svolto alla Casa di Piero e ha coinvolto un pubblico di appassionati e studiosi. La cerimonia si è concentrata sulla discussione del testo, che approfondisce la figura e le opere dell’artista rinascimentale. La data coincide con il settantesimo anniversario della morte di Piero della Francesca, celebrato con questa iniziativa.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – In occasione del settantesimo anniversario della morte di Piero Calamandrei, la Fondazione Piero della Francesca promuove un incontro dedicato alla presentazione del volume “Un incontro con Piero della Francesca” nel quale Calamandrei racconta la scoperta della Madonna del Parto e il profondo legame spirituale e civile maturato con l’opera. Il volume è conservato nella preziosa biblioteca della Fondazione, raccolta specializzata dedicata a studi, saggi e pubblicazioni sull’opera di Piero della Francesca e sull’arte del Rinascimento, che rappresenta uno dei nuclei culturali più significativi dell’istituzione.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Casa di Piero la presentazione del volume “Un incontro con Piero della Francesca” di Piero Calamandrei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: ‘Marco Pannella. La passione della politica’, presentazione del libro di Piero Ignazi Piero della Francesca, Il sogno di Costantino, 1458-1466, affresco Basilica di San Francesco, Arezzo #IntrecciPoetici a #CasaLettori @daniela_mauceri @tafudany1 @de_linda71 x.com Alla Casa di Piero la presentazione del volume Un incontro con Piero della Francesca di Piero CalamandreiIl volume è conservato nella preziosa biblioteca della Fondazione, raccolta specializzata dedicata a studi, saggi e pubblicazioni sull’opera di Piero della Francesca e sull’arte del Rinascimento ... lanazione.it Maglietta con il logo degli anni '90 trapelato reddit Conferenza alla Casa di Piero per le celebrazioni in onore di San FrancescoFondazione Piero della Francesca promuove un incontro di approfondimento storico-artistico che si terrà martedì 12 maggio alle ore 17.30, presso la Casa di Piero ... lanazione.it