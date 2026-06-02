Scopre che il B&B è davanti alla casa della piccola Beatrice e fugge | turista finisce fuori strada

Da notizieaudaci.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una turista ha abbandonato un B&B dopo aver riconosciuto la villetta di fronte alla quale si trovava, legata all’indagine sulla morte di una bambina di 2 anni. La donna ha deciso di lasciare subito la struttura e è poi finita fuori strada mentre si allontanava. La scoperta ha portato alla decisione di partire immediatamente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente o sulle motivazioni dietro il suo gesto.

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La donna avrebbe deciso di lasciare immediatamente la struttura dopo aver riconosciuto la villetta al centro dell’inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni. La tragedia della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta a febbraio a Montenero, continua a lasciare un segno profondo anche tra chi arriva da lontano e scopre casualmente il luogo diventato simbolo di una delle vicende più sconvolgenti degli ultimi mesi. Nel tardo pomeriggio di oggi una turista francese, in vacanza in Liguria insieme alla figlia, è rimasta coinvolta in un incidente stradale dopo aver deciso di lasciare in fretta il bed and breakfast dove aveva appena preso alloggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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