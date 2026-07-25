Un uomo agli arresti domiciliari per aver picchiato ripetutamente la madre ricoverata in ospedale è stato arrestato di nuovo dopo aver aggredito un’infermiera in una residenza assistenziale. L’episodio è avvenuto ieri ad Arezzo, dove l’uomo si era recato per visitare la madre. La vittima dell’aggressione ha riportato lesioni lievi e ha richiesto assistenza medica. L’uomo era tornato in carcere poco dopo l’arresto precedente.

Un anno fa era finito in carcere dopo aver picchiato ripetutamente la madre ricoverata in ospedale, adesso ci è tornato per aver pestato una delle infermiere che assistono la signora in una casa di riposo di Arezzo. Nell'agosto 2025 la sua storia fece scalpore, soprattutto per il video della polizia che mostrava il protagonista mentre maltrattava la mamma in una stanza dell'ospedale cortonese della Fratta. Da tempo c'era il sospetto che lui malmenasse la signora, costretta a ripetuti ricoveri negli ospedali della zona. Per questo la squadra mobile della questura, cui erano affidate le indagini dopo le prime segnalazioni in procura, aveva messo una telecamera davanti al lettino in cui era sistemata la madre. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Arezzo, ai domiciliari per aver picchiato l'anziana madre, va a trovarla in Rsa e picchia l'infermiera: arrestato

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