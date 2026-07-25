Un uomo, agli arresti domiciliari per aver aggredito la madre anziana in ospedale, ha ottenuto il permesso di visitarla nella residenza sanitaria. Durante una visita, ha aggredito un’infermiera presente nella struttura. La vittima è la madre dell’uomo. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Era finito ai domiciliari per aver picchiato l’anziana madre ricoverata in ospedale. Poi aveva ottenuto il permesso di andarla a trovare nella residenza sanitaria dove era stata trasferita. Una seconda possibilità concessa dalla giustizia, perché evidentemente l’ottimismo è una risorsa rinnovabile. Durante una delle visite autorizzate, però, il trentottenne avrebbe aggredito anche un’infermiera, colpendola più volte. A bloccarlo sono stati i colleghi della donna, che hanno dato l’allarme e l’hanno sottratta alla furia dell’uomo. Questa volta per lui non si sono riaperte le porte di casa, ma quelle del carcere. La vicenda era cominciata il 19 agosto dello scorso anno, quando l’uomo era stato sorpreso nella camera dell’ospedale della Fratta mentre aggrediva la madre, anziana, malata e costretta a letto. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Ai domiciliari per aver picchiato la madre, ottiene il permesso di visitarla e picchia l’infermiera

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AI DramaHer mother threw her to the wolves. A mythical beast crowned her their queen.

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