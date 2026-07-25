Un uomo ha aggredito la madre in un reparto ospedaliero e, successivamente, un’infermiera in una residenza sanitaria assistenziale. La prima aggressione si è verificata in ospedale, mentre la seconda nella Rsa. A circa un anno di distanza, è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Le violenze sono state ripetute e di natura violenta.

Arezzo, 25 luglio 2026 – Prima la madre, poi l’infermiera. Prima in ospedale, poi nella Rsa. Botte, più volte, e con la solita violenza. Un anno fa per lui erano scattate le manette con l’accusa di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Trentotto anni, un lavoro come libero professionista, e il vizio di alzare le mani. Non è passato ancora un anno da quando, era il 19 agosto, venne sorpreso nella camera dell’ospedale della Fratta a picchiare l’anziana madre ricoverata. Botte, su una persona inerme e malata. Al punto che che gli stessi medici si erano insospettiti per i frequenti ricoveri della donna nelle strutture sanitarie della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inferno in ospedale e Rsa: prima picchia la mamma in reparto, torna a trovarla e aggredisce l’infermiera

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