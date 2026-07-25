area interna summit tra i comuni

Otto Comuni della Media Valle del Tevere hanno avviato la fase operativa degli investimenti nell’ambito dell’Area interna. Le località coinvolte sono Todi, Acquasparta, Avigliano Umbro, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio, Montecastrilli e San Gemini. La decisione è stata presa durante un summit tra i rappresentanti comunali. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici degli investimenti o sui tempi di realizzazione.

TODI - Gli otto Comuni della neonata Area interna della Media Valle del Tevere - Todi, Acquasparta, Avigliano Umbro, Collazzone, Fratta Todina, Monte Castello di VIbio, Montecastrilli e San Gemini- hanno dato il via alla fase operativa degli investimenti. Vale a dire alla messa a terra di ben 12 milioni di euro di risorse aggiuntive da utilizzare entro il 31 dicembre 2028. Nell’ultima riunione sono stati definiti i tempi e le modalità di attuazione di quanto previsto nella strategia di sviluppo dell’area, con un approccio operativo che ha portato alla definizione di procedure, cronoprogrammi e rispettive competenze. Todi, quale Comune capofila, gestirà per conto di tutti gli altri Comuni le iniziative e i servizi di interesse sovracomunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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