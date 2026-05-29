Sannio Smart Land | al via la Strategia 2021-2027 per rilanciare l’Area Interna Tammaro-Titerno

Da anteprima24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Assemblea dei Sindaci dell’Area Tammaro-Titerno ha approvato all’unanimità la Strategia Sannio Smart Land 2021-2027. La pianificazione mira a rilanciare l’area interna attraverso progetti e interventi specifici. La delibera definisce le linee di azione e gli obiettivi da raggiungere nel prossimo settennio. La strategia è parte di un programma più ampio di sviluppo territoriale e coinvolge diversi enti e amministrazioni locali. La firma del documento segna l’avvio ufficiale delle iniziative previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’approvazione unanime dell’Assemblea dei Sindaci dell’Area Tammaro-Titerno, riunitasi ieri mattina presso la sede dell’Associazione Sannio Smart Land, a Castelpagano, prende ufficialmente il via la Strategia d’Area 2021-2027 “Sannio Smart Land: identità, territorio ed un futuro da riabitare”. Il nuovo piano di sviluppo integrato e sostenibile coinvolge i 30 Comuni dell’Area Interna Tammaro-Titerno e rappresenta il risultato di un ampio percorso partecipativo, finalizzato a contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi di cittadinanza e valorizzare le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e produttive del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sannio smart land al via la strategia 2021 2027 per rilanciare l8217area interna tammaro titerno
© Anteprima24.it - Sannio Smart Land: al via la Strategia 2021-2027 per rilanciare l’Area Interna Tammaro-Titerno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro, Mastella: “Da assessore Serluca massima disponibilità a seguire i dossier”Il presidente della Comunità Montana Titerno-Alto Tammaro ha chiesto chiarimenti all’assessore all’agricoltura riguardo ai finanziamenti regionali in...

Forestali Titerno-Tammaro, Errico (FI): “Lavoratori senza stipendio da mesi, servono tempi certi”Un rappresentante locale ha commentato una situazione critica riguardante i lavoratori di un'azienda forestale, che da mesi non ricevono lo stipendio.

Si parla di: Il turismo è uno strumento per sopravvivere, non un obiettivo industriale: sei valli e una DMO che significa coesione; Il caso Irpinia: cinque DMO per una provincia che non ha ancora un turista.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web