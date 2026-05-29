Sannio Smart Land | al via la Strategia 2021-2027 per rilanciare l’Area Interna Tammaro-Titerno

L’Assemblea dei Sindaci dell’Area Tammaro-Titerno ha approvato all’unanimità la Strategia Sannio Smart Land 2021-2027. La pianificazione mira a rilanciare l’area interna attraverso progetti e interventi specifici. La delibera definisce le linee di azione e gli obiettivi da raggiungere nel prossimo settennio. La strategia è parte di un programma più ampio di sviluppo territoriale e coinvolge diversi enti e amministrazioni locali. La firma del documento segna l’avvio ufficiale delle iniziative previste.

Tempo di lettura: 3 minuti Con l’approvazione unanime dell’Assemblea dei Sindaci dell’Area Tammaro-Titerno, riunitasi ieri mattina presso la sede dell’Associazione Sannio Smart Land, a Castelpagano, prende ufficialmente il via la Strategia d’Area 2021-2027 “Sannio Smart Land: identità, territorio ed un futuro da riabitare”. Il nuovo piano di sviluppo integrato e sostenibile coinvolge i 30 Comuni dell’Area Interna Tammaro-Titerno e rappresenta il risultato di un ampio percorso partecipativo, finalizzato a contrastare lo spopolamento, rafforzare i servizi di cittadinanza e valorizzare le risorse ambientali, culturali, paesaggistiche e produttive del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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