Amministrative 2026 in Campania 88 Comuni al voto | sfide chiave tra Salerno Avellino e area metropolitana di Napoli

Le elezioni amministrative del 2026 in Campania coinvolgeranno 88 Comuni che voteranno il 24 e 25 maggio. Tra le principali sfide si trovano Salerno, Avellino e l’area metropolitana di Napoli, dove si svolgeranno le consultazioni per il rinnovo delle amministrazioni comunali. Le consultazioni interesseranno un ampio numero di cittadini e rappresentano un momento importante per le dinamiche politiche del territorio regionale. I cittadini sono chiamati a scegliere i nuovi sindaci e le relative giunte comunali.

Elezioni amministrative 2026 in Campania: 88 Comuni al voto il 24 e 25 maggio. Le sfide principali a Salerno, Avellino e nell’area metropolitana di Napoli. La Campania si prepara a tornare alle urne per le elezioni amministrative 2026. Domenica 24 e lunedì 25 maggio saranno infatti 88 i Comuni chiamati a eleggere i nuovi sindaci e a rinnovare i consigli comunali. Di questi, 26 superano la soglia dei 15mila abitanti e, qualora nessun candidato raggiunga il 51% dei voti al primo turno, si andrà al ballottaggio dopo due settimane. A Salerno torna protagonista Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania punta a riconquistare Palazzo Guerra dopo dieci anni di assenza dalla carica di sindaco. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Elezioni amministrative 2026 il 24 e 25 maggio 94 comuni in Campania - di F. Sampogna

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