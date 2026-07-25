Il procuratore De Lucia ha affermato che la criminalità controlla le carceri. Un avvocato ha commentato che questa dichiarazione rispecchia la realtà dei fatti e che definire l’affermazione un’offesa alla polizia penitenziaria dimostra una scarsa comprensione del problema. La discussione riguarda il ruolo della criminalità all’interno delle strutture carcerarie e le critiche rivolte alle dichiarazioni del procuratore.

«Quello che ha dichiarato il procuratore De Lucia è esattamente ciò che è accaduto: il controllo delle carceri da parte della criminalità. Dire che questa è un'offesa alla polizia penitenziaria, significa che non si è compreso da dove parte il problema». Lo scrive, sul proprio profilo Facebook, il procuratore aggiunto di Catania Sebastiano Ardita, che dal 2002 per nove anni è stato direttore generale dell'ufficio detenuti del Dap. «Significa – aggiunge il magistrato – non essersi documentati, ma neppure incuriositi per capire come si sia arrivati a tutto questo. Non aver compreso quali scelte politico-amministrative, quali enormi assunzioni di responsabilità giuridiche, contabili, forse anche penali, si annidano in alcune scelte di gestione penitenziaria compiute tra il 2012 e il 2015. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Ardita difende De Lucia: «Il controllo delle carceri da parte della criminalità è esattamente ciò che è accaduto»

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