Meghan Markle in viaggio per Londra con i figli Archie e Lilibet?

Meghan Markle si trova attualmente in viaggio verso Londra con i figli Archie e Lilibet. La notizia ha suscitato interesse tra i media e il pubblico, considerando le recenti vicende della famiglia reale. La presenza dei bambini e il viaggio stesso sono stati confermati, ma non sono stati forniti dettagli sul motivo specifico del trasferimento o sulle attività previste. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti attenzioni mediatiche sulla famiglia reale e i suoi membri.

Nuovo capitolo della soap opera della casa reale inglese che nelle ultime settimane sta destando la curiosità dentro e fuori il Regno Unito. Meghan Markle sarebbe in procinto di partire per Londra con i figlio Archie e Lilibet. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalle due sponde dell'Atlantico, Meghan dovrebbe raggiungere il marito Harry entro il weekend, non sarebbero però previsti impegni pubblici per la coppia. Il soggiorno di Meghan Markle e dei due figli dovrebbe essere strettamente privato. La trasferta dovrebbe durare pochi giorni, durante i quali potrebbe esserci un incontro privato di Re Carlo con i nipoti. I tabloid britannici insistono da giorni che il sovrano avrebbe il desiderio di incontrare i bambini, in particolare Lilibet che ha visto una sola volta nel 2022 al Giubileo di Platino di Elisabetta II. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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