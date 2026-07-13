A Bologna, una coppia di anziani è stata trovata senza vita in un appartamento nel quartiere Navile. Un uomo di 82 anni avrebbe sparato alla moglie di 86 anni e poi si sarebbe suicidato. La polizia ha aperto un’indagine e ipotizza che la malattia della donna possa aver avuto un ruolo nella tragedia. La scena è stata scoperta dai vicini, allarmati da alcuni rumori provenienti dall’appartamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Coppia trovata senza vita in un appartamento del quartiere Navile. Un dramma familiare ha sconvolto Bologna. Un uomo di 82 anni, Roberto Rizzioli, avrebbe ucciso la moglie Gianna Galletti, 86 anni, prima di rivolgere l’arma contro di sé. I corpi dei due coniugi sono stati trovati sabato 11 luglio all’interno di un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Shakespeare, nel quartiere Navile. La ricostruzione dell’omicidio-suicidio. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’uomo avrebbe utilizzato una pistola regolarmente detenuta per colpire la moglie mentre si trovava a letto. Dopo aver sparato due colpi contro la donna, l’anziano avrebbe esploso un terzo colpo contro se stesso, provocandosi la morte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Tragedia a Bologna, anziano uccide la moglie e si toglie la vita: ipotesi legata alla malattia della donna

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