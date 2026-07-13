Omicidio-suicidio a Bologna | anziano uccide la moglie malata e poi si toglie la vita

Sabato 11 luglio a Bologna, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 anni, malata, e si è suicidato. La notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore. La coppia viveva in una abitazione privata e non ci sono altri coinvolti. Le autorità stanno indagando sulle cause del gesto. La tragedia si è consumata in un contesto di dolore legato alle condizioni di salute della donna.

Una tragedia avvenuta sabato 11 luglio a Bologna ma resa nota soltanto in queste ore: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie di 86 anni per poi togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base di questo gesto estremo ci sarebbe stata stata la malattia della donna. Ritrovato un biglietto d’addio. L’omicidio-suicidio è avvenuto con una pistola regolarmente detenuta: prima due colpi in sequenza, poi dopo qualche istante il terzo racconta una vicina di casa dei coniugi al Resto del Carlino. Le vittime sono state identificate in Roberto Rizzoli e Gianna Galletti che abitavano al quarto piano di una palazzina in via Shakespeare. Come accennato, sono stati proprio i vicini di casa a contattare polizia e ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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