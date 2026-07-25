Anziano di Lugo truffato da una donna che fingeva malattie per somme di centinaia di migliaia di euro

Da virgilio.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di origine albanese è stata sottoposta a fermo del conto e interdizione della casa a Lugo dopo un’operazione della Polizia di Stato. L’indagine ha accertato che aveva truffato un uomo anziano, fingendo di essere malata, per ottenere centinaia di migliaia di euro. I provvedimenti sono stati disposti dal giudice.

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Interdizione della casa e fermo del conto corrente, questi i provvedimenti per una donna di origine albanese dopo un’operazione della Polizia di Stato a Lugo, condotta su disposizione del G.I.P. del Tribunale di Ravenna. Il provvedimento è stato emesso a seguito di una lunga indagine che ha portato la Procura della Repubblica a ipotizzare i reati di truffa aggravata e circonvenzione di incapace per centinaia di migliaia di euro. Le indagini a Lugo L'origine dell'inchiesta Le prove raccolte e il quadro accusatorio Le modalità della presunta truffa Ipotesi di ulteriori episodi Le indagini a Lugo Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Polizia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, richiesto dalla Procura e disposto dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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