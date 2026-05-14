Sfondano la vetrina e il caveau di una gioielleria | colpo da centinaia di migliaia di euro

Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, una gioielleria situata in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento è stata oggetto di un furto. I ladri hanno rotto una vetrina e aperto il caveau dell’esercizio commerciale, portando via un ingente quantitativo di gioielli e orologi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sopralluogo e al recupero di alcune prove sulla scena. La dinamica dei fatti e il valore del bottino sono ancora al centro delle indagini.

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