Sfondano la vetrina e il caveau di una gioielleria | colpo da centinaia di migliaia di euro
Nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, una gioielleria situata in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento è stata oggetto di un furto. I ladri hanno rotto una vetrina e aperto il caveau dell’esercizio commerciale, portando via un ingente quantitativo di gioielli e orologi. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sopralluogo e al recupero di alcune prove sulla scena. La dinamica dei fatti e il valore del bottino sono ancora al centro delle indagini.
Furto nella notte a San Vito al Tagliamento. Nel mirino dei ladri è finita una gioielleria della città (New Gold), presa d’assalto nella serata di mercoledì 13 maggio in piazza del Popolo. Il colpo, stando a quanto si apprende, è avvenuto intorno all'1:30. Un'operazione messa a segno dai. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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