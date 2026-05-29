Maxi carico di cocaina da centinaia di migliaia di euro nel doppio fondo del furgone

Tre uomini di nazionalità albanese, di 22, 23 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Bologna. L'intervento ha portato al sequestro di un grande carico di cocaina nascosta in un doppio fondo di un furgone. L'operazione è stata condotta dal nucleo operativo di Bologna Borgo Panigale, con il supporto di altri militari della stessa compagnia. I tre sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti in concorso.

Tre cittadini albanesi, di 22, 23 e 25 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di Bologna Borgo Panigale, con il supporto di altri militari della stessa compagnia, con l'accusa di traffico in concorso di ingente quantità di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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