Un anziano è morto e altri sono stati trovati in condizioni di degrado in una residenza assistenziale a Paggese, in provincia di Ascoli Piceno. Le famiglie denunciano presenza di insetti e sporcizia, assenza di aria condizionata e un trattamento disumano nei confronti dei loro cari. La struttura è sotto indagine da parte delle autorità sanitarie, mentre i parenti chiedono interventi immediati. La questione riguarda anche il rischio di malattie legate alle condizioni igieniche e al caldo.

"I nostri cari stanno ricevendo un trattamento disumano ". È questa la denuncia di Mariano Fioravanti e sua moglie Daniela Latini sulla rsa di Paggese ad Acquasanta, in un periodo in cui le temperature stanno mettendo a dura prova tutti. Figuriamoci quando parliamo di utenti di una certa età che all’interno di una struttura simile dovrebbero ricevere sollievo e non andare incontro a sofferenza. "Negli ultimi giorni sono stato a fare visita a mio suocero e non c’è l’aria condizionata – spiega Mariano –. Poi il personale è stato messo sotto organico. In questo momento hanno un oss in meno. Abbiamo assistito ad una situazione drammatica, tutti gli ospiti boccheggiavano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Anziani tra insetti, sporco e senza aria condizionata"

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