Insetti zero aria condizionata bagni disastrosi E i ciclisti al Tour dormono all' aperto

I ciclisti del Tour de France affrontano condizioni di alloggio difficili, con stanze senza aria condizionata e bagni in cattive condizioni. Durante la notte, molti sono costretti a dormire all'aperto, a causa delle strutture insufficienti o inaccessibili. Le temperature elevate e le condizioni igieniche precarie rendono le sistemazioni notturne particolarmente dure, aggiungendosi alle sfide delle tappe estreme con alte temperature e dislivelli significativi.

Pensavate che la parte più dura del Tour de France fossero le tappe a oltre 40 gradi con 4mila metri di dislivello? Forse non avete visto gli alberghi dove dormono i corridori. ASO, come tutti gli organizzatori, cerca di fare una media tra gli hotel buoni e quelli meno buoni nel corso delle tre settimane, garantendo a ogni squadra una certa equità. Questo vuol dire che a turno a tutte le squadre capita il due stelle. E le due stelle in Francia sono spesso elargite con una certa larghezza. Ma quando il due stelle ti capita nella Francia profonda nel bel mezzo di un’ondata di calore, ecco che sui social esplode il lato B della Grande Boucle. Corridori costretti a dormire sul balcone perché le loro camere non sono soltanto bollenti, ma anche sporche: piene di polvere e di ragnatele. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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