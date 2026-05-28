Guasto a un treno Alta Velocità tra Parma e Reggio | centinaia di passeggeri bloccati senza aria condizionata

Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, un treno Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia si è fermato a causa di un guasto meccanico vicino a Casaloffia, tra Sant’Ilario e Reggio Emilia. Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati a bordo senza aria condizionata. La circolazione sulla linea è stata interrotta, e i passeggeri sono stati assistiti sul posto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.