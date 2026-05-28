Guasto a un treno Alta Velocità tra Parma e Reggio | centinaia di passeggeri bloccati senza aria condizionata
Nel pomeriggio di oggi, un treno Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia si è fermato a causa di un guasto meccanico vicino a Casaloffia, tra Sant’Ilario e Reggio Emilia. Centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati a bordo senza aria condizionata. La circolazione sulla linea è stata interrotta, e i passeggeri sono stati assistiti sul posto. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze.
Momenti di forte disagio nel pomeriggio di oggi sulla linea ferroviaria Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia, dove un treno è rimasto bloccato per un guasto meccanico all’altezza della località Casaloffia, tra Sant’Ilario e Reggio Emilia.L’emergenza si è verificata intorno alle 16.50. A bordo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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