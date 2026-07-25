A Pesaro, una donna non è riuscita a fare la mammografia perché il nome su alcuni documenti era scritto come Anna-Maria con un trattino, mentre su altri senza. La discrepanza nel nome ha impedito l'accesso all'esame di screening. La burocrazia e le differenze nei documenti hanno causato il problema, evidenziando come le variazioni nei dati anagrafici possano influire sui servizi sanitari.

Pesaro, 25 luglio 2026 – Quando la burocrazia prende il sopravvento sul buon senso. E’ bastato un trattino di troppo nel nome di battesimo Anna-Maria per non consentire alla signora Giuliani di sottoporsi allo screening mammografico. A raccontarlo è la stessa Giuliani, imprenditrice, 61 anni, sdegnata per quanto le è accaduto nella giornata di venerdì nella sede Ast di via Nanterre dove avrebbe dovuto eseguire l’esame mammografico “di fondamentale importanza – sottolinea – per la prevenzione oncologica”. Il racconto della donna. “L’operatrice – racconta la signora Giuliani – si è rifiutata di erogare la prestazione motivando la decisione con una presunta discrepanza tra la carta d’identità dove il mio nome di battesimo ha il trattino (Anna-Maria) e la prenotazione che ne è priva (Anna Maria). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anna-Maria col trattino o senza, nome ‘diverso’ su più documenti: così le salta la mammografia

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