Prof Francesco Saviane 400 firme contro don Cesare e suor Anna Maria | Vadano via non c' è più fiducia
A Albignasego, nella comunità di San Lorenzo, si è verificata una crescente tensione tra i membri, con circa 400 firme raccolte in pochi giorni contro due figure religiose. Il professore Francesco Saviane ha commentato pubblicamente chiedendo loro di lasciare il ruolo, affermando che ormai non c’è più fiducia. La situazione si sta sviluppando rapidamente e la richiesta di dimissioni ha generato un forte dibattito tra i residenti e i fedeli della zona.
PADOVA - La frattura ormai è aperta. E a certificare il clima di sfiducia che da giorni attraversa la comunità di San Lorenzo ad Albignasego sono soprattutto i numeri: in poche ore la petizione online che chiede l’allontanamento di don Cesare Contarini e di suor Anna Maria dagli incarichi educativi e gestionali del Centro Infanzia San Lorenzo-Carlo Liviero ha già raccolto (alle 20 di ieri) 444 firme. Un documento duro, promosso da un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia parrocchiale, nato dopo l’esplosione del caso legato a Francesco Saviane, l’ex professore di religione del Barbarigo oggi ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata su minori. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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