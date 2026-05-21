Prof Francesco Saviane 400 firme contro don Cesare e suor Anna Maria | Vadano via non c' è più fiducia

A Albignasego, nella comunità di San Lorenzo, si è verificata una crescente tensione tra i membri, con circa 400 firme raccolte in pochi giorni contro due figure religiose. Il professore Francesco Saviane ha commentato pubblicamente chiedendo loro di lasciare il ruolo, affermando che ormai non c’è più fiducia. La situazione si sta sviluppando rapidamente e la richiesta di dimissioni ha generato un forte dibattito tra i residenti e i fedeli della zona.

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