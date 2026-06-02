In Europa, le autorità hanno raggiunto un accordo su una nuova norma che mira a rafforzare le misure contro gli stranieri senza documenti. La proposta prevede l’intensificazione dei controlli e l’adozione di procedure più stringenti nei controlli alle frontiere e nei paesi membri. La norma necessita ancora di passaggi formali prima di entrare in vigore. La decisione coinvolge il Parlamento, il Consiglio e la Commissione europea, che hanno concordato sui principi di base della proposta.

Parlamento, Consiglio e Commissione europea hanno trovato un accordo su una norma per aumentare i rimpatri, fra diverse critiche Lunedì sera i negoziatori del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione Europea e della Commissione europea hanno trovato un accordo per aggiornare le norme sui rimpatri degli stranieri senza documenti che si trovano nel territorio dell’Unione Europea, ferme al 2008. Le nuove norme dovranno essere approvate in via definitiva dal Parlamento e dal Consiglio, ma entrambi i voti sono considerati una formalità. Il nuovo regolamento prevede misure molto più stringenti rispetto a quelle attuali, che renderanno ancora più difficile la vita delle persone straniere senza documenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - In Europa la vita degli stranieri senza documenti sta per diventare ancora più difficile

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