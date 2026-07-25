Anna Copelli, promessa della Juventus Woman, ha raccontato di aver iniziato a giocare in squadre maschili da sola donna, cambiandosi nello spogliatoio degli arbitri. È protagonista del documentario Becoming Her, prodotto dallo Juventus Creator Lab e presentato al Giffoni Film Festival, insieme a Sofia Cholovskaya e Samantha Lee.

Insieme a Sofia Cholovskaya e Samantha Lee è protagonista del documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi, prodotto dallo Juventus Creator Lab e presentato al Giffoni Film Festival. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Anna Copelli, promessa della Juventus Woman: «Ho cominciato da unica femmina in squadre maschili. Mi cambiavo nello spogliatoio degli arbitri. Spero di ispirare tante bambine a inseguire i propri sogni»

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