Anna Copelli promessa della Juventus Woman | Ho cominciato da unica femmina in squadre maschili Mi cambiavo nello spogliatoio degli arbitri Spero di ispirare tante bambine a inseguire i propri sogni
Anna Copelli, promessa della Juventus Woman, ha raccontato di aver iniziato a giocare in squadre maschili da sola donna, cambiandosi nello spogliatoio degli arbitri. È protagonista del documentario Becoming Her, prodotto dallo Juventus Creator Lab e presentato al Giffoni Film Festival, insieme a Sofia Cholovskaya e Samantha Lee.
Insieme a Sofia Cholovskaya e Samantha Lee è protagonista del documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi, prodotto dallo Juventus Creator Lab e presentato al Giffoni Film Festival. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Segui gli aggiornamenti su Juventus.
Notizie e thread social correlati
Ferrazzi: “Ho sognato questo momento tante volte. Spero arrivino altre finali così”La prima tappa di Coppa del Mondo di canoa fluviale a Tacen, in Slovenia, si è aperta con la vittoria di un atleta azzurro.
Leggi anche: Malusci: “La Fiorentina mi ha insegnato a vivere. Pochi sanno cosa faceva Baggio nello spogliatoio”
Argomenti più discussi: Anna Copelli, promessa della Juventus Woman: Ho cominciato da unica femmina in squadre maschili. Mi cambiavo nello spogliatoio degli arbitri. Spero di ispirare tante bambine a inseguire i propri sogni; Becoming Her, il documentario che ha fatto piangere Francesca Michielin presentato a Giffoni; 'Becoming Her', il docu Juventus su Disney+ racconta le giovani calciatrici; Francesca Michielin, voce narrante di ‘Becoming her: prima di diventare grandi’: Credo nelle...
Anna Copelli, promessa della Juventus Woman: Ho cominciato da unica femmina in squadre maschili. Mi cambiavo nello spogliatoio degli arbitri. Spero di ispirare tante bambine ...Insieme a Sofia Cholovskaya e Samantha Lee è protagonista del documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi, prodotto dallo Juventus Creator Lab e presentato al Giffoni Film Festival ... vanityfair.it
Il nuovo documentario firmato Juventus Creator Lab, Becoming Her: Prima di diventare grandi, sbarca ufficialmente su Disney+ dal prossimo 21 settembre ? Presentato in anteprima al Giffoni Film Festival con Francesca Michielin e la giovane Anna Copel facebook