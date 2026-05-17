Malusci | La Fiorentina mi ha insegnato a vivere Pochi sanno cosa faceva Baggio nello spogliatoio

Alberto Malusci ha parlato a Fanpage.it, condividendo i ricordi della sua esperienza alla Fiorentina. Ha descritto il forte legame con la squadra e ha ricordato alcuni momenti nello spogliatoio, in particolare con Roberto Baggio. Ha anche menzionato Batistuta e Cecchi Gori, ricordando l’offerta di un nuovo contratto dopo un infortunio. Malusci ha affermato che la Fiorentina gli ha insegnato molto sulla vita, senza entrare in dettagli specifici sugli aspetti interni della squadra.

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