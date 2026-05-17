Malusci | La Fiorentina mi ha insegnato a vivere Pochi sanno cosa faceva Baggio nello spogliatoio
Alberto Malusci ha parlato a Fanpage.it, condividendo i ricordi della sua esperienza alla Fiorentina. Ha descritto il forte legame con la squadra e ha ricordato alcuni momenti nello spogliatoio, in particolare con Roberto Baggio. Ha anche menzionato Batistuta e Cecchi Gori, ricordando l’offerta di un nuovo contratto dopo un infortunio. Malusci ha affermato che la Fiorentina gli ha insegnato molto sulla vita, senza entrare in dettagli specifici sugli aspetti interni della squadra.
Alberto Malusci si racconta a Fanpage.it. Il legame indissolubile con la Fiorentina, gli aneddoti dello spogliatoio con Roberto Baggio, i ricordi viola con Batistuta e Cecchi Gori: "Con me fu fantastico, dopo l'infortunio mi offrì un nuovo contratto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Sergio Brio: “Alla Juve Boniperti e Agnelli mi hanno insegnato a vivere, vi racconto come sono finito a Boris”Dalla promessa mantenuta di Boniperti ai rigori della Coppa Intercontinentale del 1985: Sergio Brio ripercorre a Fanpage.
Leggi anche: Ibrahimovic: “Mi ritrovai Del Piero nello spogliatoio, gli dissi subito: ora dobbiamo lottare”
Malusci: Dispiaciuto per le critiche verso Pioli, nessuno avrebbe previsto quanto accaduto. Con la Juventus mi aspetto una prova d'orgoglio dlvr.it/TSZChk #Fiorentina x.com
L'ex difensore di Fiorentina e Lecce, Alberto Malusci, parla della partita che si disputerà lunedì sera al Via del Mare alle 20:45. Il mio cuore è a metà dopo aver trascorso anni bellissimi in viola e in giallorosso. Un pronostico? Non chiedetemelo. Lecce e Fiore facebook
Malusci: La Fiorentina mi ha insegnato a vivere. Pochi sanno cosa faceva Baggio nello spogliatoioAlberto Malusci si racconta a Fanpage.it. Il legame indissolubile con la Fiorentina, gli aneddoti dello spogliatoio con Roberto Baggio, i ricordi viola ... fanpage.it
Malusci ruggisce: Con la Juve gara diversa. La Fiorentina lo deve alla cittàAlberto Malusci suona la carica in vista della sfida di somani fra Juventus e Fiorentina. L'ex viola dice la sua anche sull'attualità ... msn.com