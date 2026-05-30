La prima tappa di Coppa del Mondo di canoa fluviale a Tacen, in Slovenia, si è aperta con la vittoria di un atleta azzurro. Il campione ha dichiarato di aver sognato questo momento molte volte e spera di partecipare ad altre finali simili. La gara si svolge fino a domani, attirando numerosi appassionati e atleti internazionali. La giornata si è subito tinta di azzurro, con l’atleta che ha conquistato il primo posto.

Si tinge subito d’azzurro la giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del Mondo di canoa fluviale, competizione che si svolgerà a Tacen, in Slovenia, fino a domani. Nel kayak maschile Xabier Ferrazzi è autore di una prova straordinaria e porta a casa un successo più che meritato. L’azzurro conquista la medaglia d’oro grazie ad una discesa praticamente perfetta chiusa con il tempo di 72.71. L’italiano precede il polacco Michal Pasiut, secondo con il tempo di 75.11, e il ceco Jakub Krejci, terzo in 75.62. Chiude invece al sesto posto Giovanni De Gennaro. Ferrazzi, figlio di Pierpaolo (medaglia d’oro alle Olimpiadi di Barcellona 92 nella... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ferrazzi: “Ho sognato questo momento tante volte. Spero arrivino altre finali così”

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