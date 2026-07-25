Durante i Campionati Italiani di Atletica, l'atleta ha stabilito un nuovo record nazionale nel salto triplo con un salto di elevata qualità tecnica. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli appassionati e dei media, distinguendosi per la sua precisione e potenza. La gara si è conclusa con questa performance che si inserisce tra le più notevoli a livello nazionale, lasciando un segno nel panorama dell'atletica leggera italiana.

Un fenomeno totale, un fuoriclasse assoluto, una delizia per gli occhi. Andy Dia z ha regalato un cioccolatino di rara bellezza in occasione dei Campionati Italiani di Atletica, illuminando la gara di salto triplo con un balzo che gli appassionati ricorderanno a lungo e la cui caratura tecnica farà rapidamente il giro del panorama internazionale. Il Campione del Mondo indoor si è esaltato sulla pedana dello Stadio Ridolfi di Firenze ed è volato a 17.87 metri in occasione del primo tentativo. Sostenuto da un vento a favore di 0,7 ms, il 30enne di origini cubane ha pescato un superlativo asse di battuta, ha sciorinato un hop di spessore, ha incantato con uno step magistrale e poi si è letteralmente superato con un jump lunghissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andy Diaz accarezza la barriera del destino: record italiano da brividi!

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