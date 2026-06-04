Andy Diaz concede 62 cm alla pedana | sarebbe stata una misura folle! Volevo il record del mondo
Andy Diaz ha raggiunto una misura di 62 centimetri sulla pedana, una distanza che avrebbe rappresentato un record del mondo nel salto triplo. L’atleta ha dichiarato di voler stabilire il record mondiale, anche se la misura ottenuta è considerata impossibile e fuori norma. Il record attuale del salto triplo risale al 7 agosto 1995, con un salto di 18 metri, e rimane uno dei più duraturi nell’atletica internazionale.
Il record del mondo del salto triplo è uno dei più longevi nel panorama dell’atletica internazionale: bisogna tornare al 7 agosto 1995 per trovare il superlativo balzo da 18.29 metri confezionato dal britannico Jonathan Edwards in occasione dei Mondiali di Göteborg. Cinque anni prima di mettersi al collo la meritatissima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney 2000, uno dei più grandi interpreti della storia si spinse dove mai nessuno aveva osato e ancora oggi quel riscontro rappresenta un picchetto assoluto. Ci sono andati molto vicini lo statunitense Christian Taylor (18.21 ai Mondiali di Pechino 2015) e lo spagnolo Jordan Diaz (18.18 agli Europei di Roma 2024), soltanto otto uomini sono riusciti a superare la barriera dei diciotto metri nella storia di quella che viene considerata la disciplina più logorante dell’atletica. 🔗 Leggi su Oasport.it
Atletica, Andy Diaz si conferma campione del mondo nel salto triplo
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