Notizia in breve

Andy Diaz ha raggiunto una misura di 62 centimetri sulla pedana, una distanza che avrebbe rappresentato un record del mondo nel salto triplo. L’atleta ha dichiarato di voler stabilire il record mondiale, anche se la misura ottenuta è considerata impossibile e fuori norma. Il record attuale del salto triplo risale al 7 agosto 1995, con un salto di 18 metri, e rimane uno dei più duraturi nell’atletica internazionale.