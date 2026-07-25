Andrea Pirlo è stato annunciato come nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La decisione segue il rifiuto di un noto allenatore internazionale, che aveva inizialmente considerato il ruolo. La Gazzetta dello Sport ha rivelato i dettagli di questa scelta, senza indicare i nomi coinvolti. Pirlo assumerà la guida della squadra, sostituendo il precedente allenatore. La nomina è stata comunicata ufficialmente e sarà valida per il prossimo ciclo competitivo.

Inter News 24 La Gazzetta dello Sport svela il retroscena sul rifiuto di Pep Guardiola per il ruolo di ct dell’Italia: ecco tutti i dettagli. Sarà Andrea Pirlo il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Juventus ha già raggiunto un accordo di massima per guidare gli azzurri in questo ambizioso progetto di rinascita guidato dal presidente federale Giovanni Malagò, insieme a Paolo Maldini e Leonardo. Il campione del Mondo del 2006, attualmente sulla panchina dello United FC nel campionato degli Emirati Arabi Uniti, rappresenta la scelta forte della nuova dirigenza della FIGC, pronta a scommettere sul “Maestro” per aprire un nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Internews24.com - Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico dell’Italia: svelato il retroscena sul rifiuto di Pep Guardiola

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio

Notizie e thread social correlati

Italia, Guardiola dice no alla Figc: non sarà il nuovo commissario tecnicoIl tecnico catalano ha rifiutato la proposta della Figc di diventare il nuovo commissario tecnico, comunicando la decisione attraverso i...

Italia, Guardiola rifiuta. Dai 20 milioni di euro di Pep a Pirlo: chi sarà il nuovo ctIl commissario tecnico dell’Italia ha declinato l’offerta di un contratto da 20 milioni di euro, lasciando aperta la ricerca di un nuovo allenatore.

Temi più discussi: Pirlo è il nuovo allenatore della Nazionale: per lui un contratto di 4 anni a 1,5 milioni; Pirlo nuovo ct della Nazionale: accordo raggiunto per 4 anni; Italia, Pirlo ha detto sì: i tempi dell'annuncio, il contratto e quanto guadagnerà; Pirlo nuovo ct dell'Italia: ecco la scelta di Malagò, Maldini e Leonardo.

DA CAMPIONE DEL MONDO A…CT DELL’ #ITALIA Dopo Meazza, Piola, Foni, Ferrari, Zoff e Gattuso, Andrea #Pirlo sarà il 7^ allenatore a sedere sulla panchina della Nazionale dopo aver vinto un Mondiale con gli azzurri #Calcionews24 x.com

[Romano] BREAKING: Andrea Pirlo accepts the verbal proposal and he’s set to become new Italy head coach, here we go! Pirlo said yes to long term project presented by Paolo Maldini and Leonardo. He’s set to sign in the upcoming days, waiting for formal st reddit

Italia, Andrea Pirlo subito alle prese con un importante banco di provaStrada subito in salita per il nuovo commissario tecnico azzurro: le prime due gare saranno contro due protagoniste dei Mondiali 2026. sportal.it

Andrea Pirlo ha detto sì alla Nazionale, sarà il nuovo allenatore dell’Italia: contratto fino al 2030Dopo il no di Guardiola c'è stata una rapida accelerazione per la panchina dell'Italia, che fino al 2030 sarà di Andrea Pirlo ... fanpage.it