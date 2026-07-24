Il commissario tecnico dell’Italia ha declinato l’offerta di un contratto da 20 milioni di euro, lasciando aperta la ricerca di un nuovo allenatore. La Federazione ha iniziato a sondare possibili candidati, con l’attenzione rivolta a figure di rilievo nel calcio italiano. Nel frattempo, il presidente della federazione e il responsabile delle strategie sportive hanno incontrato vari professionisti, mentre continuano le valutazioni per trovare un sostituto adatto.

L’Italia prova a riprendersi dopo l’ennesimo Mondiale saltato. Qualcosa si è mosso in casa Figc, dall’annuncio di Malagò all’arrivo di Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. Manca però un tassello chiave: il nuovo ct. Al netto del fatto che l’intero movimento necessiterebbe di nuove regole, con una maggior tutela per i giovani talenti nostrani, è innegabile l’attesa spasmodica per la guida che siederà sulla panchina azzurra. La febbre Pep Guardiola si è diffusa da Nord a Sud ma, di fatto, quella pista è destinata a restare un sogno. Ecco perché l’ex City ha rifiutato e cosa potrebbe accadere ora. Italia, il no di Guardiola. Pep Guardiola, pur ammettendo d’essere stato “ molto tentato ”, ha rinunciato alla guida dell’Italia per dedicarsi alla famiglia dopo l’addio anticipato al City. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Italia, Guardiola rifiuta. Dai 20 milioni di euro di Pep a Pirlo: chi sarà il nuovo ct

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