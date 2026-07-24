Il tecnico catalano ha rifiutato la proposta della Figc di diventare il nuovo commissario tecnico, comunicando la decisione attraverso i rappresentanti. Dopo aver lasciato il Manchester City, ha spiegato di voler prendersi una pausa per dedicarsi a sé stesso e alla famiglia. La proposta era arrivata tramite i suoi intermediari, ma il tecnico ha preferito non accettare l’incarico.

Il tecnico catalano ha declinato la proposta ricevuta attraverso Paolo Maldini e Leonardo. Dopo l’addio al Manchester City vuole prendersi una pausa da dedicare a sé stesso e alla famiglia. Pep Guardiola non sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto appreso dall’Agenzia Italpress, l’allenatore catalano ha rifiutato la proposta presentata dalla Figc attraverso il direttore tecnico Paolo Maldini e l’advisor Leonardo. Guardiola avrebbe accolto con apprezzamento l’interesse della Federazione, ma ha confermato la volontà di fermarsi dopo la conclusione della lunga esperienza sulla panchina del Manchester City. Alla base della decisione non ci sarebbero ragioni economiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Italia, Guardiola dice no alla Figc: non sarà il nuovo commissario tecnico

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