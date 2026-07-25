Andrea Pirlo il sospetto di Pina Picierno | Ecco la strategia di Putin

Pina Picierno ha commentato la sconfitta della nazionale di calcio, sostenendo che il fallimento nelle qualificazioni mondiali evidenzi una crisi nel settore. Ha inoltre accusato una possibile influenza esterna, attribuendo parte della colpa a una strategia di manipolazione attribuita a un paese straniero. La deputata ha espresso la necessità di interventi radicali per cambiare il sistema, sottolineando la mancanza di una rivoluzione culturale, etica e gestionale nel calcio italiano.

"Dopo l'ennesima disfatta e un'altra qualificazione mondiale mancata, il calcio italiano avrebbe avuto bisogno di una rivoluzione culturale, etica e gestionale. La scelta di Andrea Pirlo" per guidare la Nazionale azzurra " va nella direzione opposta. Pirlo è stato un campione straordinario. Da allenatore, fin qui, ha mostrato ben poco. E c'è un tema che non può essere liquidato come irrilevante. Non interessa se Pirlo sia filorusso o meno. Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un'operazione di normalizzazione del regime di Putin, partecipando a iniziative sfruttate dalla propaganda del Cremlino mentre l'Ucraina veniva bombardata". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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