Una deputata ha annunciato l’uscita dal Partito Democratico, accusandolo di non essere abbastanza deciso nel condannare il governo russo. Ha criticato l’assenza di fermezza nel definire il regime di Putin come fascista. La decisione arriva dopo un confronto interno e la percezione di una linea troppo moderata rispetto alle posizioni espresse pubblicamente. La parlamentare ha sottolineato che la sua scelta è motivata dalla volontà di rappresentare una posizione più radicale sulla questione.

Apprendiamo dai giornali più letti e, soprattutto, più venduti che l'onorevole Pina Picierno ha abbandonato stizzita il Partito Democratico, nelle cui fila aveva finora militato: lo ha fatto asserendo che esso non è abbastanza risoluto nel sostegno all'Ucraina del guitto di Kiev e nell'opposizione alla Russia di Putin. Come a dire: non basta ancora, bisogna essere ancor più piegati ai desiderata dell'attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Hollywood, e bisogna essere ancora più avversi a quella Russia di Putin che, lo ricordiamo, non ha storicamente mai fatto nulla di male all'Europa (forse la signora Picierno non lo sa, ma storicamente sono stati gli europei, in più occasioni, a provare a invadere la Russia, peraltro con esiti catastrofici). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pina Picierno lascia il PD perché non è abbastanza radicale contro la Russia: niente ambiguità sul "fascismo di Putin"

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