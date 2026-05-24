Il caso Picierno oltre Pina Picierno
Il caso Picierno coinvolge ora anche altre persone oltre a Pina Picierno. La procura ha aperto un’indagine su possibili irregolarità legate a un procedimento giudiziario. Sono stati sequestrati documenti e si stanno ascoltando testimoni. Non sono ancora state formulate accuse ufficiali. La vicenda riguarda questioni amministrative e legali in ambito politico. Le autorità competenti continuano le verifiche senza fornire ulteriori dettagli.
Roma, 24 maggio 2026 – Il caso Picierno non è più, se mai lo è stato, solo il caso Picierno. È la cartina di tornasole del mutamento genetico del Partito democratico: un partito nato per tenere insieme culture diverse – ex comunisti, cattolici democratici, laici, riformisti – e oggi tentato dalla forma più povera della politica, quella che scambia l’unità con l’allineamento e il dissenso con il tradimento. La questione non è solo se Pina Picierno resterà o lascerà il Pd. La questione è che una vicepresidente del Parlamento Ue sotto scorta per le posizioni su Ucraina, sull’antisemitismo e sulla difesa delle democrazie liberali, ha posto problemi politici e umani ai quali il suo partito ha risposto con un silenzio gelido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
FUGA DEI CERVELLI NO, DAGLI STIPENDI (DA FAME)
Notizie e thread social correlati
Pina Picierno smaschera il Pd: "Da mesi un clima irrespirabile"Pina Picierno afferma che nel Partito Democratico si respira da mesi un clima irrespabile.
Pina Picierno, altra bomba su Schlein: "Sono schiacciate. Deve rispondere lei"Durante l'ultima direzione, si è acceso un dibattito intenso sulla necessità di mantenere un partito aperto e rappresentativo delle diverse culture...
Temi più discussi: Il caso Picierno oltre Pina Picierno; Dichiarazioni di Pina Picierno a dieci anni dalla scomparsa di Marco Pannella (19.05.2026); TEF: Bitetti rilancia la Taranto che cambia. Picierno e Gava: La transizione va condivisa; Alessandra Mussolini e la vittoria al GF Vip: le liti in tv, il figlio calciatore, la zia Sophia Loren e la politica. Oltre al cognome...
Il 18 maggio 2026, due giorni dopo la kermesse di Comunità Democraticaall’Antonianum di Roma, la segretaria del Pd Elly Schlein ribadisce che la linea è una sola. Poche ore dopo Pina Picierno posta sui social: Leggo con inquietudine la posizione della x.com
Il 18 maggio 2026, due giorni dopo la kermesse di Comunità Democraticaall’Antonianum di Roma, la segretaria del Pd Elly Schlein ribadisce che la linea è una sola. Poche ore dopo Pina Picierno posta sui social: Leggo con inquietudine la posizione della facebook
Il caso Picierno oltre Pina PiciernoUn’immagine d’archivio di Pina Picierno, 45 anni, vicepresidente del Parlamento europeo, e in secondo piano Elly Schlein, 41 anni, segretaria del Partito democratico ... quotidiano.net
Il caso Picierno. Sempre più vicina all’addio. Silenzio e imbarazzo PdDopo la ricostruzione di QN, il partito sceglie di non commentare la notizia. Il malumore dei riformisti. Calenda: C’è una deriva verso il populismo ... quotidiano.net