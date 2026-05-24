il caso picierno oltre pina picierno

Il caso Picierno coinvolge ora anche altre persone oltre a Pina Picierno. La procura ha aperto un’indagine su possibili irregolarità legate a un procedimento giudiziario. Sono stati sequestrati documenti e si stanno ascoltando testimoni. Non sono ancora state formulate accuse ufficiali. La vicenda riguarda questioni amministrative e legali in ambito politico. Le autorità competenti continuano le verifiche senza fornire ulteriori dettagli.

Roma, 24 maggio 2026 – Il caso Picierno non è più, se mai lo è stato, solo il caso Picierno. È la cartina di tornasole del mutamento genetico del Partito democratico: un partito nato per tenere insieme culture diverse – ex comunisti, cattolici democratici, laici, riformisti – e oggi tentato dalla forma più povera della politica, quella che scambia l’unità con l’allineamento e il dissenso con il tradimento. La questione non è solo se Pina Picierno resterà o lascerà il Pd. La questione è che una vicepresidente del Parlamento Ue sotto scorta per le posizioni su Ucraina, sull’antisemitismo e sulla difesa delle democrazie liberali, ha posto problemi politici e umani ai quali il suo partito ha risposto con un silenzio gelido. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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