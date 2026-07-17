Morta Valentina Baldini la figlia del ct Silvio Baldini | aveva 30 anni Era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica

È morta a 30 anni Valentina Baldini, figlia del commissario tecnico dell’Italia Under 21 e della Nazionale maggiore. La giovane era affetta da una grave forma di tetraparesi spastica. La notizia ha suscitato grande dolore nel mondo del calcio e tra chi conosceva la famiglia. La ragazza è deceduta dopo aver trascorso tutta la vita con questa condizione.

Un grave lutto ha colpito Silvio Baldini. È morta a 30 anni la figlia Valentina, da sempre al centro della vita del commissario tecnico dell’Italia Under 21 e, ad interim, della Nazionale maggiore. Valentina Baldini era affetta fin dalla nascita da una grave malattia neuromuscolare, la tetraparesi spastica. Oltre a essere conosciuta per la sua storia personale, Valentina Baldini aveva costruito un importante percorso professionale. Medico specialista in psichiatria e ricercatrice, aveva pubblicato numerosi lavori scientifici su riviste internazionali. Era research assistant all’ Università di Bologna, presidente dell’Associazione del Registro dei pazienti con malattie neuromuscolari e di Asamasi, realtà impegnate nella ricerca e nella tutela dei pazienti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Valentina Baldini, morta la figlia del ct Under 21 Silvio: aveva 30 anni

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Lutto per mister Silvio Baldini: è morta la figlia Valentina, aveva 30 anni ift.tt/x2vTwbs ift.tt/oFI8uhy x.com

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